Terribile caduta dal balcone per un anziano riminese, salvo

Cronaca

Rimini

| 07:12 - 09 Marzo 2019

Ambulanza del 118.

Un volo pauroso, ma per fortuna danni contenuti e nessun pericolo di vita per un pensionato di 93 anni, che venerdì pomeriggio è precipitato dal balcone situato al primo piano di una di una palazzina di via Padre Tosi a Rimini. Allertati dalla badante che assiste anche la moglie, i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente per soccorrere l'anziano che era cosciente. Fortunatamente, la presenza dei fili per stendere i panni hanno attutito il colpo ed il 93enne è stato ricoverato all'ospedale 'Infermi' di Rimini, dove è stato sottoposto ai controlli di rito e ricoverato in osservazione.