Rimini Calcio: Volpe disponibile per Fermo, Kalombo più no che sì. Cambia l'arbitro: Perenzoni La risonanza ha escluso problemi per l'attaccante. Fermana: D'Angelo e Iotti out

Sport Rimini | 18:29 - 08 Marzo 2019 L'attaccante del Rimini Calcio Michele Volpe. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto l'attaccante Volpe ha escluso problemi, per cui il giocatore biancorosso è disponibile. Difficile il recupero di Kalombo, reduce dallo stiramento: un suo utilizzo potrebbe compromettere il completo recupero e determinare una ricaduta. QUI FERMANA Intanto in casa Fermana il centrocampista canarino Ilario Iotti si è nuovamente infortunato: traunma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento di capsula e legamenti. Un'assenza che si aggiunge a quella del cemtrocampista offensivo D’Angelo, che è stato eseguito dal dottor Marco Fravisini, nella clinica Malatesta Novello di Cesena. A seguito dell’operazione il giocatore sarà sottoposto a trattamento riabilitativo. Cambia l'arbitro del match (domenica ore 16,30): non sarà Claudio Panettella della sezione di Bari a dirigere la partita, perchè malato. Al suo posto arbitrerà l'incontro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Intanto su disposizione della Lega è rinviata a data da destinarsi la gara A. J. Fano-Fermana, in programma domenica 17 marzo alle ore 16,30 allo stadio R. Mancini di Fano. La Lega, infatti, preso atto dell’ordinanza sindacale del Comune di Fano, ha decretato il rinvio della partita che si giocherà in altra data in quanto lo stadio Mancini è indisponibile per lavori.