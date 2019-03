DIRETTA TESTUALE Calcio C: Fermana - Rimini LIVE Gol di Lupoli

Sport

Rimini

| 18:17 - 10 Marzo 2019

Diretta testuale Fermana Rimini.

PARZIALE: 1-0

FERMANA (3-5-2): Marcantognini - Scrosta Comotto Sarzi Puttini - Misin Urbinati Giandonato (70' Fofana) Maurizi Sperotto - Lupoli (70' Van Der Heijden) Malcore (79' Marozzi).

In panchina: Pavoni, Pettinari; Guerra, Maloku; Otranto, Grieco; Zerbo, Nepi, Contaldo. Allenatore: Destro.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Venturini Ferrani Petti (82' Bandini) - V.Nava Alimi Palma (73' Candido) Montanari (73' Variola) Guiebre (64' Cicarevic) - Buonaventura (64' Volpe) Arlotti.

In panchina: Nava G., Brighi, Marchetti; Piccioni.

Allenatore: Martini.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (Assistenti: Pacifico di Taranto e Trincheri di Milano).

RETI: 52' Lupoli

NOTE: ammoniti Petti, Malcore, Ferrani. Recupero: 0+4'.



Inizio gara ore 16.30



Partiti!



Rimini in maglia biancorossa con calzoncini e calzettoni rossi, completo blu con inserto giallo rifinito di bianco per la Fermana.



4' Palla in profondità di Montanari per Buonaventura, buono il movimento dell'attaccante, ma Marcantognini è bravo ad anticiparlo in uscita bassa.



14' Punizione da sinistra di Giandonato, sponda di testa sul secondo palo con palla al centro per Lupoli, che cade a contatto con Alimi. Decisione giusta dell'arbitro che non fischia il fallo.



25' Partita molto equilibrata, molti duelli aerei e ancora nessun tiro in porta.



28' Punizione di Giandonato da sinistra, respinge la difesa del Rimini, Misin ci prova dalla lunga distanza; ottima la coordinazione al volo, ma la mira è imprecisa. Nessun problema per Scotti.



30' Rasoterra di Palma a servire Alimi che si accentra leggermente caricando il sinistro dal limite: palla di poco a lato, alla destra di Marcantognini.



41' Splendido lancio di Palma per Buonaventura, che sulla destra appoggia al volo al centro per Nava che non riesce a concludere, arriva Arlotti, ma la sua conclusione di destro a botta sicura viene murata da Comotto.



44' Il primo ammonito della gara è Petti, costretto al fallo per fermare Lupoli che lo aveva superato in velocità.



45' Brivido finale per la difesa del Rimini: la punizione di Giandonato è a centro area per Comotto, che di testa alza a campanile. Scotti, contrastato da un avversario, non riesce a bloccare la sfera ed entra in contatto con Maurizi. L'arbitro lascia proseguire.



Finisce il primo tempo senza minuti di recupero.



Squadre in campo per la ripresa



51' SCOTTI SALVA. Sugli sviluppi di un corner, tiro da fuori area di Misin, il destro mette in difficoltà Scotti che non trattiene, ma il portiere ha un balzo felino, sulla sua sinistra, sul tap-in ravvicinato di Lupoli. Palla in calcio d'angolo.



52' GOL FERMANA. Sul corner successivo Sperotto colpisce di testa, lasciato libero da Guiebre, miracolo di Scotti che devia, ma Lupoli nei pressi della linea di porta scaraventa in rete.



53' DOPPIO PALO RIMINI! Nava sulla destra serve all'indietro Palma, il regista in area controlla e calcia rasoterra di destro, palla sul palo alla destra di Marcantognini, Buonaventura al limite dell'area piccola calcia il tap-in di sinistro, ma con la porta spalancata spara sulla traversa.



64' Doppia sostituzione per il Rimini, che cambia il centravanti: Volpe per Buonaventura. Fuori Guiebre, autore di una prestazione insufficiente, al suo posto Cicarevic.



69' Cross di Cicarevic dalla destra, Marcantognini indeciso nell'uscita, ma Arlotti sul secondo palo è troppo indietro rispetto alla traiettoria della palla.



85' Mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Rimini, Nava in posizione centrale, in area, calcia a botta sicura trovando una deviazione. L'azione si conclude con la parata in presa bassa di Marcantognini.



89' Rimini pericoloso! Volpe di testa fa sponda per Cicarevic, che viene anticipato da Sarzi Puttini prima della conclusione. Grande salvataggio del terzino sinistro della difesa a tre marchigiana.



90' L'arbitro indica un recupero di quattro minuti.