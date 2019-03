Il pensiero di Gessica Notaro per l'8 marzo: 'troppe donne non festeggiano questa giornata'

Attualità

Rimini

| 13:13 - 08 Marzo 2019

Gessica Notaro.

'Sono due anni che mi batto per aiutare le donne vittime di violenza. Ci metto anima e corpo. Eppure non e' mai abbastanza. Basta accendere la tv e guardare i Tg per rendersene conto. Troppe donne dovrebbero essere qui con noi oggi a festeggiare l'8 Marzo e invece non ci sono piu'. Le ultime proprio ieri e l'altro ieri. Non penso che serva aggiungere altro'.

E' il messaggio pubblicato su Facebook per l'8 marzo da Gessica Notaro, modella riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares. Il capoverdiano e' stato condannato in appello a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni.