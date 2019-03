Cattolica scalda i motori: 'weekend da bella stagione, negozianti e albergatori siano pronti'

Attualità

08 Marzo 2019

L'assessore Nicoletta Olivieri e il sindaco Mariano Gennari.

Complice il meteo favorevole, a Cattolica si respira aria di bella stagione. Soprattutto nei weekend la città si anima ed allora l'auspicio dell'Amministrazione Comunale è che la Regina sappia indossare l'abito migliore per accogliere i visitatori e non si faccia trovare impreparata. Un invito rivolto in particolare alle attività cattolichine per mostrare una città attiva, che si da da fare, ai tanti che scelgono di arrivare in città per trascorrere qualche ora o addirittura per il weekend. Il Sindaco Mariano Gennari è fiducioso: “Confidiamo nella grande sensibilità dei privati che avevano chiuso i propri negozi per l'inverno, negli albergatori, i bagnini. Sono convinto che tutti già dai prossimi giorni si attiveranno, se non per la riapertura, quanto meno per mettere da parte antiestetiche chiusure, assi di legno e quant'altro utilizzato per preservare la propria attività. Ci farebbe davvero piacere presentare una città in fermento che si prepara nel migliore dei modi alla primavera”.

Anche l'Assessore Nicoletta Olivieri condivide il pensiero del primo cittadino: “Ci attendono importanti eventi già dal prossimo fine settimana, anche l'Amministrazione si sta adoperando per cercare di presentare una città viva ed ospitale. Da parte nostra c'è tutto l'impegno per favorire le presenze in città anche grazie ad una programmazione attenta a soddisfare la più amplia platea con eventi di vario genere. L'accoglienza della città è il biglietto da visita migliore per Cattolica”.

ALCUNI TRA I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Dal 15 al 17 marzo torna Ciocopapà, la kermesse dedicata al cioccolato in Piazza Roosevelt. Ospite d'onore il 48enne romagnolo Alessandro Bertuzzi fresco e nuovo Campione Italiano di Pasticceria. Il prossimo 18 marzo sarà tempo della tradizionale Fogheraccia di San Giuseppe con vin brulè, ciambella e musica che nella serata animeranno la spiaggia di Cattolica di fronte all'Hotel Kursaal. Il mese di aprile condurrà alla Pasqua che, insieme a 25 Aprile e primo maggio, quest'anno regala un lungo periodo propizio per il turismo e gli spostamenti. Proprio in questo ponte di festività troverà spazio l'esclusivo evento internazionale “Dinner in the sky” che, con chef stellati, tra il 20 aprile ed il 5 maggio regalerà l'emozione di cenare sospesi a 50 metri d'altezza nello spettacolare scenario della Sunset Beach Arena. Periodo che coinciderà con la 47esima edizione di Cattolica in fiore, la mostra mercato di fiori e piante ornamentali che si svolgerà in città cittadino dal 27 aprile al primo maggio.