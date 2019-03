In auto con 19 grammi di cocaina, tradito dal nervosismo durante il controllo

Cronaca

Riccione

| 12:44 - 08 Marzo 2019

Controlli notturni dei Carabinieri (foto di repertorio).

Un altro spacciatore è finito nella "rete" dei Carabinieri. Nella notte tra giovedì e venerdì i Militari del Radiomobile di Riccione hanno infatti fermato un 32enne albanese, residente in Riviera, che si trovava alla guida della propria automobile. E' stato subito notato il nervosismo del giovane, di fronte a un controllo di routine: gli accertamenti hanno riguardato così anche gli interni del veicolo, permettendo il ritrovamento di 19 grammi di cocaina, droga divisa in dosi, subito sequestrata assieme a denaro ritenuto il provento di spaccio. Il 32enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.