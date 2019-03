Ruba una motosega in ferramenta, poi la abbandona in strada: denunciato

Cronaca

Montescudo

| 12:38 - 08 Marzo 2019

Motosega rubata e abbandonata (foto di repertorio).

Ha cercato di rubare una motosega, ma è stato identificato e denunciato. Un 60enne campano, residente in Riviera, è finito nei guai venerdì mattina dopo il tentativo di furto in una ferramenta di Montescudo - Monte Colombo. L'uomo ha cercato di allontanarsi dal negozio con la motosega, senza pagarla, ma è stato visto dal proprietario e inseguito. Il 60enne si è sbarazzato della refurtiva per strada ed è scappato, ma è stato poi individuato e denunciato dai Carabinieri della stazione di Montescudo - Monte Colombo.