Il cast del mitico telefilm Hazzard e Miki Biasion al Motor Legend Festival di Misano

08 Marzo 2019

E’ un cantiere che non si ferma mai, quello che sta allestendo Motor Legend Festival 2019 che, in avvicinamento al week end “lungo” dal 26 al 28 aprile, va piazzando i tanti pezzi di un puzzle di eventi che promette emozioni ed entusiasmo a quattro e due ruote. Teatro ideale e accogliente Misano World Circuit, struttura completa e funzionale per mettere in scena tre giorni di motorsport a tutto tondo, con attrazioni esclusive e uniche.



I 40 ANNI DI ATTIVITA’ DI MIKI BIASION. Dalla collaborazione tra Motor Legend Festival e Miki Biasion nasce “Motor Legend Experience, 40 anni con Miki”, una occasione unica per celebrare i quaranta anni di attività del campione del mondo rally di Bassano del Grappa in sua compagnia, che coincidono con i quaranta anni della nascita del progetto Lancia Delta. Riservata ai possessori di vetture rally con allestimento racing di qualsiasi tipo ed epoca, la formula Motor Legend Experience consentirà di vivere da protagonista, e con la propria vettura, le due giornate dell’evento.

Sul tracciato di Misano World Circuit, utilizzando anche la pista sterrata “flat track” di circa 800 metri, sessioni di guida, test e turni di “hot laps”, con Miki Biasion “padrone di casa”. E al sabato sera cena con il campione e con gli altri fuoriclasse presenti a Motor Legend Festival.

Per i tre piloti che riusciranno a convincere Miki Biasion di essere i migliori sono previsti premi veramente importanti: al primo andrà l’iscrizione gratuita a Rallylegend 2019, al secondo un pass esclusivo per i tre giorni di Rallylegend 2019, con pernottamento per due giorni per due persone, e al terzo pass esclusivo per due giorni di Rallylegend 2019 e pernottamento per una notte per due persone.



PAGANI AUTOMOBILI. Quest'anno il Motor Legend Festival vedrà, tra le tante novità, la partecipazione di Pagani Automobili, con alcune delle vetture più esclusive dell'Atelier di San Cesario sul Panaro, a testimonianza della grande passione che lega il brand modenese al territorio che ha dato i natali ad alcune delle supercar più leggendarie di sempre. Nel 20esimo anniversario della produzione della iconica Pagani Zonda, presente con due esemplari, cui si affiancherà la più estrema Huayra, da ben 730 cavalli, ci sarà l’occasione di vedere in azione queste leggendarie vetture a Misano World Circuit.



ALTRI EVENTI. Grazie alla partecipazione di Ferrari Club Italia, si potrà assistere allo spettacolo delle molte Supercar del Cavallino Rampante presenti con turni di giri veloci su Misano World Circuit e anche con una competizione di regolarità “veloce” in fase di studio.

Confermatissimo l’evento 40th Hazzard, un anniversario, quello dei quaranta anni di “Hazzard” che, in Europa, vedrà l’unica e esclusiva celebrazione a Motor Legend Festival, con alcuni dei grandi protagonisti della serie tv di successo, come l’attrice Catherine Bach, in tv la bella Daisy Duke e l’attore Ben Jones, nella serie il meccanico Cooter, e la presenza rumorosa delle repliche delle potenti e affascinanti macchine - “Generale Lee” in testa - che hanno reso indimenticabili le avventure dei Duke. Per le due ruote, sarà il Bike Legend Meeting uno dei centri di attenzione, con campioni come Giacomo Agostini e Marco Lucchinelli e moto mitiche tutti insieme, in parata, con giri in pista e in esposizione.