Un nuovo defibrillatore in comune a Misano, dono dei Doors to Balloon

| 12:16 - 08 Marzo 2019

Il sindaco di Misano Giannini riceve il defibrillatore dono dei Doors to Balloon.

L’impegno l’avevano reso pubblico lo scorso 1 dicembre, in occasione dell'inaugurazione del busto dedicato al Dott. Afiero Gentilini e del monumento dedicato a Roberto Angelini e Giovanna Zoboli. I Doors to Balloon, gruppo musicale composto da medici cardiologi e da un medico del lavoro che operano nelle strutture sanitarie dell'Asl della Romagna, si erano esibiti in un concerto di beneficenza al Cinema Astra di Misano e avevano simbolicamente donato al Sindaco di Misano Stefano Giannini un defibrillatore.

Giovedì 7 marzo, quell’impegno si è tradotto in realtà: il sindaco Stefano Giannini e la Giunta hanno infatti ricevuto in consegna, dal dottor Raffaele Sabattini, medico cardiologo all’Ospedale Ceccarini di Riccione, il nuovo defibrillatore che ora troverà concretamente collocazione presso la Casa Comunale, aggiungendosi così ai defibrillatori che già sono posizionati presso il Comando di Polizia Municipale e presso le strutture sportive e scolastiche del nostro territorio.

A nome del Consiglio e della città, la Giunta esprime un sincero e sentito ringraziamento per questo bellissimo gesto di impegno civile e sociale che contribuisce a rafforzare il senso di Comunità.