VIDEO virale del ciclista riminese in perizoma in via Covignano

Attualità

Rimini

| 09:02 - 08 Marzo 2019

Una tranquilla giornata soleggiata, ideale per andare a fare una passeggiata in bicicletta sulle colline riminesi. Quella che poteva sembrare una "anonima" sgambata da weekend, è diventata l'occasione per una goliardata diventata virale via web soprattutto nei gruppi Whatsapp degli sportivi riminesi. La strada che da Covignano va verso Rimini ha visto come protagonista un ciclista in una mise del tutto particolare in compagnia di alcuni amici. Invece dell'abbigliamento classico, lo sportivo è nudo con indosso solo un perizoma rosso esibito con orgoglio. Il ciclista sfida anche le temperature non ancora adatte a girare in costume adamitico, sfrecciando per le discese di Covignano e San Fortunato di Rimini. Una uscita in bici con un tocco scherzoso del quale si ignorano i motivi: un momento di divertimento fine a se stesso o un "omaggio" goliardico al gentil sesso per la festa della donna? Un allenamento per una gara o una sfida alla bronchite? Il ciclista sfreccia a suo agio sia poco vestito che con abbigliamento intimo ridotto agitando il lato "b" come un professionista, sia delle due ruote che delle goliardate.