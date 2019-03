Proseguono i lavori alla scuola di Canonica: presto saranno realizzate le pareti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:31 - 07 Marzo 2019

Il sopralluogo del sindaco Parma nel cantiere della scuola di Canonica.

Procedono i lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Canonica, partiti alla fine dello scorso anno. Mercoledì 6 marzo il sindaco Alice Parma, gli assessori ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti e ai Servizi educativi e scolastici Pamela Fussi insieme ai tecnici comunali hanno fatto un sopralluogo al cantiere insieme all’ingegnere responsabile proprio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori al plesso scolastico che aprirà le porte agli alunni a settembre 2019.



Terminati i lavori per la realizzazione delle fondamenta, sono attualmente in corso gli scavi per il drenaggio perimetrale, mentre nelle prossime settimane verranno realizzate, secondo i criteri antisismici, le pareti portanti in legno.