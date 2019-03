Budo Clan Riccione, un oro e altre tre medaglie al Torino Challenge

Sport

Riccione

| 15:16 - 07 Marzo 2019

Budo Clan Riccione.

Gli atleti del Budo Clan Riccione protagonisti al Torino Challenge di Brazilian Jiu Jitzu, una delle manifestazioni più partecipate a livello internazionale, con 1.600 atleti iscritti e una folta schiera di atleti stranieri, che rende questo evento sempre più appassionante. E’ ancora più brillante dunque l’oro di categoria Master2 che si mette al collo Gianluca Palma, che conquista anche il bronzo assoluto. Ottimo argento di categoria anche per Arnaldo Da Silva e bronzo di categoria per Massimiliano Severi, entrambi Master3. Ancora niente medaglia, ma ottimi spunti per il futuro, per il giovane del gruppo Mattia Tadiotto nella categoria Adult.