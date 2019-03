Settimana di gare per i pugili della Polisportiva Riccione, bella vittoria per Stefano Valcavi

Sport

Riccione

| 15:06 - 07 Marzo 2019

I pugili Valcavi e Sartini con l'allenatore Lobbi.

Settimana spettacolare per la Boxe Polisportiva Riccione. Al Torneo Esordienti Emilia Romagna bel debutto del quindicenne Elia Salvatori (Junior 48 kg) opposto ad Alessandro Rossetti della Boxe Piacenza e seguito all’angolo dal tecnico Ivan Cancellieri. Match pressoché equilibrato, ma perso ai punti dal nostro Elia a causa di qualche combinazione in più messa a segno dal suo avversario.

A Palazzo dello sport di Montecchio (PU), invece, riunione pugilistica organizzata dalla Boxe Miami di Fano. Accompagnati all’angolo dal tecnico Ettore Iobbi, l’atleta Giovanni Sartini (Elite II 69 kg) ha affrontato atleta di casa Teodor Zavtur. Match abbastanza equilibrato, anche se è stato Sartini a mettere a segno i colpi più efficaci: verdetto di parità che ha premiato l’atleta di casa. Poi è stata la volta di Stefano Valcavi, all’esordio nella categoria Elite II 67 kg, che ha affrontato Andrea Cardena della Boxe Nike Fermo. Prima ripresa vinta da Cardena, atleta con sei match amatoriali già all’attivo, che esibiva una maggior tecnica mentre Valcavi non riusciva a piazzare i colpi. Dalla seconda ripresa l’alfiere della Boxe Polisportiva Riccione iniziava a prendere le distanze mettendo in difficoltà più volte Cardena, ma è nella terza ripresa che Valcavi cambia marcia andando sempre in attacco e mettendo a segno i colpi migliori per una vittoria ai punti meritatissima.