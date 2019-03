Ubriaco non si ferma all'alt ed ingaggia un inseguimento, va a zig zag tra auto e buca un semaforo

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 07 Marzo 2019

Auto della Polizia di notte, foto di repertorio.

Ubriaco al volante scappa inseguito dalla Polizia, poi abbandona la vettura, lasciando il passeggero al suo interno. Ed è stato proprio quest'ultimo a confermare chi fosse alla guida. I fatti, avvenuti a Rimini nelle notte tra mercoledì e giovedì, hanno avuto per protagonisti due pregiudicati italiani di 43 e 60 anni. Al volante di un'Audi A3 di colore scuro si trovava il più giovane dei due: all'alt della Polizia per un controllo di routine, sulla Strada Statale 16, ha risposto accelerando e costringendo così gli agenti a un inseguimento. Incurante del pericolo, il 43enne ha passato un semaforo con il rosso e ha fatto zig-zag tra le automobili, a velocità elevata, arrivando in via Islanda. Qui ha arrestato la marcia del veicolo ed è sceso, scappando a piedi e lasciando a bordo il 60enne. Quest'ultimo, identificato dalla Polizia, ha confermato che alla guida ci fosse il proprietario della vettura e ha ammesso che era scappato perché ubriaco. Il 43enne è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la sua Audi è stata sequestrata.