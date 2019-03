Difficoltà cognitive e con intenti suicidi si allontana dal Pronto Soccorso, rintracciato dalla Polizia

Cronaca

14:50 - 07 Marzo 2019

Momenti di concitazione, intorno alle due di giovedì notte, al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. Il personale ha infatti richiesto l'intervento della Polizia per l'allontamento di un paziente con difficoltà cognitive e che in passato aveva manifestato intenti suicidi. La Squadra Volante ha rintracciato l'uomo, che aveva raggiunto la propria abitazione: si trovava in compagnia del figlio. Gli operatori lo hanno convinto a farsi ricoverare in ospedale per le cure. Sul posto è così intervenuta un'ambulanza che ha provveduto al trasporto del paziente.