Da venerdì a Rimini stop alle misure emergenziali per l'inquinamento

Attualità

Rimini

| 12:19 - 07 Marzo 2019

Smog (foto di repertorio).

Cessano da venerdì 8 marzo le misure emergenziali attivate il 4 marzo, per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, a causa dello sforamento continuativo del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10.

In seguito alla verifica effettuata quest’oggi da Arpae si è evidenziato il rientro nel valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale, per cui sono sospese da domani 8 marzo le misure emergenziali previste dal Pair 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) e dall'Ordinanza Sindacale comunale.



Rimangono in vigore le misure previste dall'Ordinanza Sindacale nelle giornate da lunedì a venerdì, il cui testo integrale contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicato al link http://www.comune.rimini.it/qualita-dellaria-limitazioni-alla-circolazione-nel-comune-di-rimini