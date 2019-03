Coriano investe 600.000 euro per rifare l'asfalto delle strade comunali

Attualità

Coriano

07 Marzo 2019

Lavori di asfaltatura a Coriano.

Sono iniziati i lavori di rifacimento degli asfalti aggiudicati con il bando di fine dicembre.

Gli interventi per un importo di € 599.689,00 sono in fase di realizzazione e sono partiti da via Ca' Ghigi; interessati 49.000 metri quadrati di strade corianesi.

Seguiranno immediatamente i lavori alle vie Ca’ Turchi a Pedrolara, via Fiume a Vecciano, via Canale e via Leopardi a Cerasolo, via Monte Olivo a Mulazzano-Cerasolo e via Vallecchio in prossimità del guado.



Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici) commenta: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, ormai siamo vicini alla completa normalizzazione della viabilità e in anticipo sul programma che ci eravamo dati. Abbiamo adottato il criterio di partire dalla viabilità principale per poi concentrarci sulle altre strade e sempre distribuendo le risorse su tutto il territorio privilegiando la sicurezza alla circolazione.”