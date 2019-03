Resta incastrato nella motozappa mentre lavora nell'orto: interviene l'eliambulanza Paura per un riminese ottantenne, rimasto ferito in via Palmyra a Torre Pedrera

Cronaca Rimini | 12:11 - 07 Marzo 2019 Eliambulanza (foto di repertorio). Momenti di paura a Torre Pedrera, in via Palmyra, per un uomo ottantenne rimasto incastrato nella sua motozappa a due ruote, durante lavori nell'orto di sua proprietà. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di giovedì: sul posto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia. L'anziano è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Seguiranno aggiornamenti.