Boccette A2, il Perla Verde Riccione 1 sorpassato in vetta dal Bussecchio 2 Forlì

Sport

Rimini

| 11:56 - 07 Marzo 2019

Cambio al vertice dopo la ventiseiesima giornata del campionato Regionale A2 girone Sud.



Nella ventiseiesima giornata del campionato Regionale A2 girone Sud cambio al vertice: Bussecchio 2 Forlì fa suo il derby in casa dell’Asioli Forlì e sorpassa il Perla Verde Riccione 1 che fra le mura amiche affonda sotto i colpi di Pizzeria Auriga Latino Rimini, si allontana dalla lotta al primato Pippo Team Taverna Verde Forlì che si ferma sul difficile campo di un rigenerato Settecrociari ora vicino più che mai ad un posto al sole.

Tabellini:

Perla Verde Riccione 1 – Pizzeria Auriga Latino Rimini 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Manduchi e A. Donati contro A. Ricci e R. Costantini 54-80, S. Quieti c S. Bagli 100-96, C. Ugolini e A. Fabbri c L. De Carolis e R. Ciavatta 80-56, P. Felici c R. Zanotti 73-100, F. Marchini c A. Muccioli 88-100, P. Barbanti c A. Buldrini 95-100.

Asioli Forlì – Bussecchio Forlì 2 1 – 5 (p.t. 0-3)

M. Masotti e M. Boccali c G. Bonoli e L. Capriotti 38-82, R. Paterna c M. Merloni 34-100, G. Morgagni e M. Capacci c E. Lolli e M. Ferrini 58-80, A. Orlati c L. Paniccia 47-101, P. Valeriani c G. Marzoli 71-106, M. Boccali c G. Fabbri 106-44.

Settecrociari Cesena – Pippo Team Taverna Verde Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Borgini e R. Balzani c G. Cicognani e M. Bastoni 92-40, L. Pazzagli c M. Borselli 108-75, C. Fabbri e V. Zanfini c A. Lapi e R. Ricci 55-88, D. Brighi c F. Petrini 107-77,

GL. Montanari c A. Garavini 73-101, O. Bianchi c L. Bandini 101-85.

Tullo Games Mercedes G. – Sport San Vittore 4 – 2 (p.t. 2-1) Y. Corbelli e P. Zafferani c M. Rossi e D. Prati 85-68, M. Bianchi c A. Ruffilli 101-88, M. Tavone e R. Moriconi c D. Magalotti e M. Casadei 73-81, E. Matteini c J. Mazzesi 100-72, M. Zamagna c P. Boni 100-71, S. Tamburini c P. Ercolani 43-100.

Bussecchio 1 – Pinarella Cervia 4 – 2 (p.t. 2-1)

E. Corticchia e A. Sansovini c D. Muccioli e L. Gardini 74-82, M. Biagini c M. Mordenti 101-62, G. Angelicchio e J. Iridi c F. Venturi e M. Giannini 86-59, S. Morelli c S. Neri 65-103, F. Cimatti c F. Guiducci 107-77, M. Stipcevich c A. Zoffoli 100-68.

Autodemolizioni Bertozzi Gattolino – Time Out Martorano 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Lombardi e L. Golinucci c R. Moro e A. Braghittoni 37-84, L. Biondi c M. Tumedei 98-105, S. Zavalloni e M. Lucchi c D. Daltri e A. Alessandri 82-38, GL. Bianchini c G. Barducci 44-100, R. Valbonesi c M. Valzania 56-100, C. Missiroli c G. Altini 107-42.

Circolo Sport Ravenna – President Ronco 2 – 4 (p.t. 0-3)

V. Albicocco e C. Federici c S. Tagliaferri e M. Magnani 45-80, M. Vassura c L. Belluzzo 95-100, D. Lelli e C. Lombardi c L. Rossi e A. Samorì 36-80, M. Melandri c GL. Turci 100-94, R. Melandri c G. Forcellini 68-100, F. Pirazzoli c S. Stagnani 100-29.

Branzolino FC – Perla Verde Riccione 2 3 – 3 (p.t. 1-2)

M. Zanzani e A. Giunchi c A. Amantini e A. Santoro 65-81, M. Valbonesi c A. Nicolini 18-101, R. Rustignoli e E. Samorì c M. Bianchi e S. Di Ghionno 83-27, G. Casadei c M. Montaletti 72-100, D. Tisselli c P. Cau 102-86, F. Bagnolini c R. Padoan 100-43.

Sergio Podgora Rimini – Bar Europa Ravenna 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Lettoli e G. Santolini c R. Righi e M. Gallamini 62-88, A. Minotti c A. Taroni 100-85, A. Tamburini e P. Mussoni c PG. Alessandrini e C. Minardi 67-82, G. Bronzetti c N. Baroncini 61-106, R. Varliero c M. Buonguerrieri 30-101, G. Menghi c D. Orioli 111-79.

Classifica: Bussecchio Forlì 2 punti 58, Perla Verde Riccione 1 punti 56, Pippo Team Taverna Verde Forlì punti 52, Tullo Games Mercedes G. e Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 46, Bussecchio 1 punti 42, Time Out Martorano punti 40, Sport San Vittore punti 39, Circolo Sport Ravenna punti 33, Settecrociari Cesena, President Ronco e Bar Europa Ravenna punti 29, Branzolino FC punti 28, Asioli Forlì punti 27, Perla Verde Riccione 2 punti 25, Autodemolizioni Bertozzi Gattolino Cesena punti 24, Pinarella Cervia punti 16, Sergio Podgora Rimini punti 13.