Ciclismo: Gran Premio Colli Marignanesi Juniores, al via le iscrizioni

Sport

San Giovanni in Marignano

| 08:43 - 07 Marzo 2019

Gran Premio Colli Marignanesi Juniores.

Al via le iscrizioni del 19° Gran Premio Colli Marignanesi per juniores (atleti di 17-18 anni), in programma domenica 7 aprile a San Giovanni in Marignano. Lo staff del Velo Club Cattolica, sodalizio giallorosso che nell’ormai lontano 2001 “inventò” questa gara poi divenuta una classica per la categoria, punta a toccare quota 200 iscritti, confermando il blasone della corsa.

Invariato il collaudato tracciato di gara: da percorrere per cinque volte un circuito di 14,3 chilometri, che fungerà da antipasto all’anello finale di 24 chilometri con il “muro” di Isola di Brescia, per complessivi 96,7 chilometri. Nel 2018 il pubblico di San Giovanni assistette all’arrivo in parata della coppia del Team Fratelli Giorgi, con il bergamasco Nicola Plebani primo davanti ad Alessio Martinelli. Nell’albo d’oro di questa corsa figura anche Diego Ulissi, vincitore nel 2007 in maglia di campione del mondo.

La corsa verrà ufficialmente presentata nella serata di martedì 26 marzo alle ore 20.30 all’ex Dancing Moderno di San Giovanni in Marignano, che sarà anche sede delle operazioni preliminari alla gara. L’occasione, come ormai da tradizione, non sarà solo dedicata al Gran Premio Colli Marignanesi, ma anche alla presentazione dell’organico del Velo Club Cattolica, sodalizio che annovera Giovanissimi, Esordienti ed un nutrito team di cicloamatori.

“La cura dei dettagli ha portato la nostra corsa a crescere di anno in anno – esordisce Massimo Cecchini, presidente del Velo Club Cattolica – grazie alla passione di tanti volontari, alla collaborazione del Comune di San Giovanni in Marignano e al sostegno dello sponsor principale Franca&Staccoli, nota concessionaria locale, coadiuvato da tante altre realtà locali. I contatti con le squadre sono già avviati, perciò siamo ottimisti rispetto ad una partecipazione larga e qualificata”.

Gli organizzatori invitano a visionare il sito collimarignanesi.it.gg e la pagina Facebook “Colli Marignanesi 2019”, per vivere le emozioni delle edizioni passate e avere tutte le informazioni tecniche.