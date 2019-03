Boccette, al Circolo Nuova Europa di Faenza Rosa e Morri campioni italiani a coppie

Sport

Rimini

| 21:03 - 06 Marzo 2019

Al centro Enrico Rosa, Marco Morri.



Rosa e Morri campioni spettrali, Facchini e Pelliccia bioniche, Rinaldi e Sina (14 anni) emergono fra i più giovani.



Al circolo Nuova Europa di Faenza si sono disputati i campionati italiani di biliardo a boccette a coppie di prima categoria, femminile ed under 23: in quello più importante che ha visto la partecipazione dei 166 giocatori più rappresentativi d’Italia si sono affermati Enrico Rosa (30° tricolore conquistato) e Marco Morri di Rimini che hanno superato i marchigiani Simone Rinaldi e Germano Fabrizi (80 - 68) in una sfida disputata sotto i riflettori di Teleromagna in cui i quattro finalisti hanno rivaleggiato in bravura e guadagnato tanti applausi dal folto pubblico presente.

Al terzo posto si sono piazzati Marco Merloni e Edoardo Vanni del Bussecchio Forlì, sconfitti in semifinale dai neo campioni (86 - 49) ed i veneti Renato Galegati e Andrea Boccalon superati da Rinaldi e Fabrizi per 80 a 68 con una rimonta conclusiva clamorosa.

Nel campionato a coppe femminile successo roboante (70 a 26) di Nicoletta Facchini e Barbara Pelliccia del Pìnarella Cervia davanti alle giovanissime liguri Eleni Zenari e Erika Novello mentre negli under vittoria di Alex Sina (Ravenna) e Simone Rinaldi (Macerata) che hanno bruciato sul filo di lana per 84 a 77 gli alessandrini Omar Raoufi e Alberto Carboni