Volley B2 femminile, è il cesenate Michele Piraccini il nuovo coach della Caf Acli Stella

| 19:58 - 06 Marzo 2019

La Cal Acli Stella è in lotta per evitare la retrocessione: ora è quartultima.

Il nuovo allenatore della Caf Acli Stella, la squadra di serie B2 femminile, ha scelto il nuovo coach. Si tratta del cesenate Michele Piraccini. Prende il posto del dimissionario Enrico Mussoni. Ex giocatore di pallavolo, Piraccini ha allenato varie squadre e negli ultimi anni il Rubicone in Volley femminile, portando la squadra dalla serie D ai play off della serie C.

I dirigenti della Stella – recita un comunicato del club - ringraziano Piraccini per la sua disponibilità, fiduciosi che possa aiutare la squadra a sollevarsi dalla situazione difficile in cui si trova ora in classifica: quart'ultimo posto in classifica con 18 punti).

Un ringraziamento anche all’allenatore Enrico Mussoni, che ha collaborato con professionalità alla buona riuscita del campionato incontrando situazioni difficili come l’abbandono per motivi di lavoro dell’importante giocatrice Nasari e infortuni vari ad altre ragazze. La sua rinuncia nonostante la società lo abbia invitato ad un ripensamento è stata irrevocabile con l’intenzione di dare uno scossone positivo all’ambiente”.