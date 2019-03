Attualità

Rimini

| 18:38 - 06 Marzo 2019

Lettore fotografa una stella marina in spiaggia a Rimini.

Un nostro lettore ha trovato una bellissima stella marina, "Segnalo questa foto scattata martedì in spiaggia a Rimini. Mi piacerebbe sapere quante sono le probabilità di imbattersi in una stella marina. Davide C." Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.