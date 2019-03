Schianto tra furgone e scooter a Santa Giustina, un ferito

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:12 - 06 Marzo 2019

Foto di repertorio.

Un 40enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle 15 circa di mercoledì a Santa Giustina. L'uomo viaggiava sulla via Emilia a bordo di uno scooter Honda di grossa cilindrata, quando all'incrocio con via Ferrari è avvenuto lo scontro con un furgone che si immetteva sulla strada principale. Ad allertare il personale del 118 sono stati i dipendenti di un hotel a pochi passi dal luogo dell'impatto. Il ricovero è avvenuto al Bufalini di Cesena in codice rosso, ma le condizioni del 40enne non sono gravi. Sul posto, per ricostruire la dinamica, una pattuglia della Polizia Municipale.