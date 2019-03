Parcheggi Novafeltria, sindaco elogia i commercianti soddisfatti: INTERVISTA

Attualità

Novafeltria

| 06:05 - 07 Marzo 2019

Il parcheggio di piazza Roma, nel riquadro il sindaco Stefano Zanchini.

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini esprime il proprio plauso per la presa di posizione dei commercianti di Novafeltria, che hanno tracciato un bilancio, a distanza di quasi due anni, dall'introduzione del sistema di tariffazione dei parcheggi. Per i commercianti, il parcheggio a pagamento non ha creato criticità, anzi il maggior turn-over degli spazi sosta ha portato benefici; oggi non ci sono più automobili lasciate ferme per ore, sottraendo spazio ai clienti. "Il centro storico non può essere un luogo di sosta prolungata e permanente", spiega il sindaco Zanchini, che ribadisce: "Il nostro sistema di tariffazione è soft, si pagano 0,6 euro all'ora, c'è un lungo intervallo giornaliero di sosta gratuita e il quarto d'ora gratuito". Il sindaco elogia i commercianti che "difendono l'orgoglio e la fatica di chi si scontra contro i colossi degli acquisti online, il problema principale per i negozi dei centri storici e di chi contrasta lo spopolamento del territorio", mentre "fa male al suo paese chi invita a fare acquisti altrove perché c'è la sosta a pagamento a Novafeltria. Ascolta l'intervista al primo cittadino di Novafeltria.