Gaudenzi rinnova il suo storico negozio, esempio di imprenditoria di successo e longevità

| 06:04 - 07 Marzo 2019

Nuovo look per una delle storiche boutique del territorio riminese. Sabato 9 marzo, alle 17, Gaudenzi riapre in viale Bovio a Cattolica dopo l'intervento di restyling: "L'attualità nel mondo della moda è tutto - spiega Andrea Camarda di Boutique Gaudenzi - e così abbiamo effettuato una ristrutturazione importante, nel rispetto della nostra identità".

Sono quarantatre' gli anni di attività per la Boutique Gaudenzi: nel 1976 infatti Giovanna Gaudenzi aprì un piccolo punto vendita di soli 30 mq in viale Mancini, mentre due anni dopo venne inaugurato in viale Bovio lo store di 200 mq, che nel corso degli anni è cresciuto esponenzialmente, diventando un punto di riferimento per gli amanti del fashion, realtà leader nella proposta dei brand moda internazionali, attraverso un’attenta selezione di abbigliamento e accessori. La signora Giovanna gestice l'azienda assieme al marito Attilio Meletti, mentre la figlia Francesca si occupa dell'e-commerce: "Nel 2016 nasce la nostra esperienza e-commerce, vendiamo in tutto il mondo e abbiamo clienti anche negli Stati Uniti e in Asia, per noi il web è fondamentale anche per la nostra immagine, per mostrare chi siamo". Il "brand" Gaudenzi negli anni è cresciuto ulteriormente, ha confermato i due punti vendita nella "Regina", inaugurando il terzo in viale Ceccarini nel 1986, mentre nel 2008 ha raddoppiato nella Perla Verde, aprendo in viale Ippolito Nievo. E sempre a Riccione, in viale Ceccarini, l'offerta di Gaudenzi sarà ampliata da un negozio dedicato alla moda per bambini. "Per dirla alla Darwin, non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento", commentano dalla Boutique Gaudenzi. Un esempio di imprenditoria di successo e di longevità, nonostante "i morsi" della crisi, causa di "estinzione" di molte, troppe attività in Provincia di Rimini.