Tra ciclismo, calcio e Iron Man, 2019 è tutto sport in Romagna

Sport

Emilia Romagna

| 16:04 - 06 Marzo 2019

Arrivo Iron Man di Cervia.

Un 2019 in Emilia-Romagna da non perdere per gli amanti dello sport: il ricco calendario di manifestazioni è stato illustrato in Regione. "È la dimostrazione di come l'Emilia-Romagna, terra di grande ricettività e disseminata di impianti per lo sport - ha sottolineato Stefano Bonaccini, il presidente della Regione che ha trattenuto per sé la delega allo sport - sia il teatro ideale per molte discipline sportive, dalle più celebrate fino a quelle solo erroneamente definite minori ma in grado di richiamare appassionati da ogni luogo". Oltre alla Final Eight della Coppa Italia di Calcio a 5, la parte del leone la fa il ciclismo, che lungo la via Emilia vanta una tradizione illustre: al di là del Giro d'Italia - che quest'anno parte da Bologna l'11 maggio (altre tappe in regione il 12, il 19 e il 22) - si potrà contare su alcune classiche delle due ruote, dalla Coppi e Bartali (dal 27 al 31 marzo, nei territori di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e Modena) al Campionato italiano di ciclismo su strada (dal 27 al 29 giugno nell'Alta Valtaro parmense), al Giro d'Italia Under 23 (dal 13 al 23 giugno con tappe nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e Parma) fino alla Nove Colli il 19 maggio. Grande protagonista anche il calcio, con il Campionato europeo Under 21 - dal 16 al 30 giugno a Reggio Emilia, Bologna, Cesena e San Marino - e il Campionato nazionale Primavera (a maggio tra Modena e Sassuolo). Poi, lo sport in spiaggia: tornano a Cervia (Ravenna) sia la Beach Volley World League (dal 25 al 28 luglio), sia il portentoso Iron Man, dal 20 al 22 settembre: la gara di triathlon che nell'edizione 2018 ha fatto registrare il tutto esaurito di iscrizioni con 2.700 atleti da tutto il mondo.