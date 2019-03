Festa della donna: l'8 marzo taxi scontati in città. Raffica di iniziative ed eventi

Eventi

Rimini

| 14:54 - 06 Marzo 2019

Gloria Lisi assessore protezione sociale, Michela Orlandi Commissione pari opportunità e rappresentanti della coop Taxi Rimini.

È stato presentato mercoledì mattina il programma delle iniziative per l’8 marzo, festa delle donne. "Quest'anno mi piacerebbe vedere un pubblico più maschile -spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini - alle nostre iniziative. Penso in particolare all'appuntamento di domani al teatro degli Atti con la presentazione del duro libro di testimonianza "stupri a pagamento". Ora che è tornato di attualità il tema sulla riapertura delle case chiuse, trovo particolarmente educativo ascoltore le testimonianze di queste storie, in cui si racconta dell'incubo prostituzione al "chiuso". Il cartellone del programma prevede iniziative a contrasto dei diversi stereotipi di genere; culturali, sul lavoro, nel linguaggio, di ruolo. Si rinnova l'iniziativa Taxi rosa, grazie alla collaborazione con la cooperativa taxi rimini che mette a disposizione uno sconto del 15% per le donne. La novità invece è la passeggiata nelle vie dedicate alle donne del centro di Rimini, un'idea nata insieme alla mia collega Anna Montini e l'assessorato alla toponomastica. Troppe poche le vie, i monumenti, le piazze dedicate alle donne che hanno contribuito a creare la ricchezza della nostra città, la sua tenuta sociale, la crescita culturale, umana e identitaria. Tante iniziative rese possibili anche al prezioso ruolo della Commissione consiliare sulle pari opportunità, della Casa delle Donne e delle tante associazioni coinvolte, a cui va il mio ringraziamento".

Programma iniziative

8 Marzo 2019 - Ore 11.30 – Palazzo Garampi - Sala Giunta Comune di Rimini, P.zza Cavour 27. Premio Imprendici di successo: “La capacità delle donne di valorizzare le eccellenze del territorio”. In collaborazione con Confartigianato, CNA di Rimini, Confcommercio - Ascom Rimini



8 Marzo 2019- Ore 15.00

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42. Rimini. Incontro pubblico sul tema della prostituzione e della violenza maschile, con la partecipazione della scrittrice Rachel Moran, fondatrice di Space International e autrice di "Stupro a pagamento" e Julie Bindel, scrittrice e giornalista, autrice de "il mito Pretty Woman". Introduce la vice Sindaca Gloria Lisi. Dialogheranno con le autrici Marisa Guarneri, presidente onoraria di Cadmi e Elvira Ariano dell'Associazione Rompi il Silenzio.

Moderatrice del dibattito: Ilaria Baldini di Resistenza Femminista.



5 Marzo 2019- ore 17.00

Sala Piano Strategico (piano terra) Piazza Cavour 27. Inaugurazione mostra di pittura e scultura “Sguardi - libertà creativa di forme, materie e colori" a cura dell’Associazione “Artisti per Caso”. Aperto dal 5 marzo al 10 marzo 2019 tuttii giorni dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 19.00.



10 Marzo – partenza Ore 16.00 dall'Anfiteatro Romano

"Donne nella Città" Itinerario al femminile nella storia di Rimini a cura del Servizio Pari Opportunità, del Servizio Toponomastica del Comune di Rimini e con la collaborazione della Commissione Consultiva Comunale di Toponomastica.

Una passeggiata nel centro di Rimini alla scoperta dei luoghi che ricordano donne che, pur avendo avuto un ruolo importante nella storia della nostra città vengono troppo spesso dimenticate o sottorappresentate.



Taxi Rosa: in attesa di una tariffa espressamente dedicata alle donne, su impulso della Commissione Pari Opportunità, sono stati presi accordi con la cooperativa Taxi Rimini "c.o.t.a.r.i." che ha proposto uno sconto del quindici per cento sull'importo tassametrico a tutte le donne senza accompagnatori,che usufruiranno del servizio taxi.

Tale scontistica sarà valida per l' anno in corso (2019) ed esclusivamente in orario notturno dalle ore 22:00 alle 06.00.

Segnaliamo infine il ciclo di incontri "Parla con Lei - Sapienza contro Violenza" presso la Cineteca Comunale, promosso dal Coordinamento Donne Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunghiana e la Casa delle Donne del Comune di Rimini, che si aprirà venerdì 8 marzo alle ore 21.00 con la proiezione del documentario "La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu (2016, 56 min)" racconto originale di una delle figure più rappresentative della rivolta antifascista d'Italia.