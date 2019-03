Attualità

Rimini

| 14:46 - 06 Marzo 2019

Andrea Bogdan Tibusche e Giulia Sarti.

Il Gip di Rimini Benedetta Vitolo ha depositato il provvedimento di archiviazione per il fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, nato dalla denuncia della sua ex compagna, la deputata M5s Giulia Sarti. Il fascicolo era per appropriazione indebita.