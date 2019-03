Dal 7 marzo parte la stagione estiva per campeggi e alberghi di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:07 - 06 Marzo 2019

Scorcio di piazza Roma a Riccione.

Con atto sindacale firmato in data odierna dal sindaco Renata Tosi viene disposta, a partire da giovedì 7 marzo e in vigore fino al 10 novembre 2019, l’apertura delle attività stagionali di pubblico esercizio quali bar e ristoranti, hotel, residenze turistico alberghiere, campeggi, locali di svago e intrattenimento. Sono esclusi invece gli stabilimenti balneari per i quali valgono le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna.



L’apertura invece degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere stagionali è condizionata dal possesso dell’impianto di riscaldamento dell’esercizio. L’obbligo del riscaldamento è stabilito fino al 29 marzo 2019 compreso e a partire dal 20 ottobre 2019 compreso, in deroga ai requisiti di obbligatorietà di riscaldamento previste dalle vigenti delibere regionali per le strutture alberghiere.