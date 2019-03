Santarcangelo esce dal circuito di Calici di Stelle e rilancia la manifestazione in autonomia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:51 - 06 Marzo 2019

Ragazze a Calici di Stelle a Santarcangelo.

"Calici di Stelle" cambia nome e diventa "Calici Santarcangelo". Lo comunicano pro loco e l'associazione "Città viva". Santarcangelo esce quindi dal circuito dell'associazione "Città del vino", una scelta maturata in quanto, spiegano i responsabili di pro loco e "Città viva", a fronte del pagamento di 2200 euro annui come quota associativa, non si è ricevuto un servizio adeguato, ma solo l'uso del marchio "Calici di Stelle". Nella decisione ha pesato anche la chiusura di tutte le pagine Facebook di "Calici di Stelle" da parte dell'associazione "Città del vino" e Movimento "Turismo del vino", ma anche il no a un evento per celebrare il 50esimo anno della Doc del Sangiovese, come chiesto da Massimo Berlini di Città Viva al Vinitaly al direttore di "Città del vino". I soldi risparmiati saranno investiti in azioni "dedicate al vino della nostra zona", spiegano pro loco e "Città viva". "Calici Santarcangelo" è quindi pronta a camminare autonomamente, grazie ai numeri sviluppati nel corso degli anni: la partecipazione di circa 60 volontari di Pro Loco e di 35 attività commerciali (pubblici esercizi e ristorazione) ha permesso la crescita della manifestazione; nell'ultima edizione sono state coinvolte infatti 46 aziende agricole della Romagna.