Basket giovanile, IBR/Angels: Bonfè e Macaru convocati nella selezionale regionale

Rimini

| 12:00 - 06 Marzo 2019

Bonfè e Macaru col loro tecnico Marco Miriello.

Due giocatori IBR/Angels Simone Bonfè e Massimo Macaru allenati da Marco Miriello sono stati convocati nella selezione regionale dopo una precedente convocazione per un torneo di Lucca.

Coach Miriello, ci racconta dell'esperienza cestistica fin qui della coppia Bonfè-Macaru?

“Bonfè e Macaru hanno iniziato il minibasket nell'IBR, son sempre stati allenati da coach Max Intorcia, e per loro fortuna si sono sempre tolti grandi soddisfazione fin qui, partendo dal campionato dell'anno scorso fino ad arrivare anche alla precedente convocazione con la selezione, per un torneo importante svoltosi a Lucca”

Quest'anno fanno parte del gruppo 2004 IBR/ANGELS. Che caratteristiche hanno?

"Si, quest'anno alleno io questo gruppo, è molto futuribile dal punto di vista fisico anche se la struttura morfologica crescerà più con l'eta; in questo momento ci stiamo concentrando sul migliorare la tecnica individuale di ciascuni ragazzo.

Bonfè è un playmaker, dotato di grande atletismo ma soprattutto di grande agonismo, e sta lavorando per migliorare la mano debole che è la sinistra, e per migliorare le letture in termini di scelte nel gioco. Massimo è un guardia di un metro e novanta, molto atletico, il quale anche lui sta lavorando molto sulle letture, e su due fondamentali, il tiro e il palleggio. La cosa più importante è che hanno molta voglia di migliorare e lo dimostrano ad ogni allenamento"

Il campionato come sta andando?

"In campionato siamo 9-6, quinti in classifica, e diciamo che le squadre dietro le abbiamo battute tutte, quelle davanti purtroppo no. Sono comunque soddisfatto, durante il periodo di Natale quando abbiamo affrontato le prime, eravamo senza Bonfè che era infortunato, e Macaru assente per motivi scolastici, e il gruppo ha risposto positivamente scendendo in campo, nonostante l'assenza dei nostri due migliori perni della squadra, con motivazione e grinta".