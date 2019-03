Il premio Strega Tiziano Scarpa giovedì a Riccione in biblioteca

Eventi

Riccione

| 10:11 - 06 Marzo 2019

Tiziano Scarpa.

Giovedì 7 marzo (ore 21, ingresso libero) è in programma il secondo appuntamento della rassegna promossa dalla biblioteca comunale dal titolo Libellule. Libri liberi in biblioteca, un ciclo di tre incontri in cui tre autori sono gli interpreti di tre generi diversi di narrazione.

Gli appuntamenti scandiscono anche temporalmente, attraverso le giornate che sono state scelte, temi che vanno dall’amore - si è cominciato con una storia di passione struggente nel giorno di San Valentino – alla composizione poetica, chiudendo la rassegna proprio nella data della Giornata mondiale della poesia.

Dopo il racconto della storia d’amore tra Boris Pasternak e Marina Cvetaeva, il ciclo prosegue con un protagonista d’eccezione, Tiziano Scarpa, un incontro dal titolo Soldi, nuvole e libellule, che nasce dall’unione della sua raccolta di racconti Una libellula di città e altre storie in rima pubblicata nel 2018 da Minimum fax, e delle poesie di Le nuvole e i soldi, volume uscito sempre nel 2018 (Einaudi editore). I racconti di Scarpa sono nati e ispirati dalle assonanze linguistiche, dal gioco di nonsense che le parole sprigionano, tra avventure fantastiche di uomini, piante e animali. Il Premio Strega per Stabat Mater non è “solo” uno scrittore di rara raffinatezza e talento ma anche un drammaturgo e un poeta.