Attualità

Rimini

| 19:03 - 05 Marzo 2019

Auto bruciata in via Zurigo.

Auto bruciata da un mese in bella vista in via Zurigo a Miramare di Rimini. Un lettore di altarimini.it si domanda come mai, in una strada piene di abitazioni, nessuno si sia interessato di risolvere questa situazione. Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.