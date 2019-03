Spettacolare incidente in A14, auto si ribalta e finisce nel fosso

Cronaca

Rimini

| 18:27 - 05 Marzo 2019

L'auto nel fossato che costeggiata la carreggiata della A14.

Tanta paura, ma fortunatamente solo lievi contusioni per un 60enne riminese, uscito fuori strada con l'automobile, mentre percorreva la A-14 in direzione Rimini. I fatti sono avvenuti alle 14 di martedì: l'uomo, dopo il casello di Forlì, ha sbandato a destra; la sua Toyota Yaris ha sradicato un cartello stradale e si è ribaltata nel fosso. Lievi contusioni per l'automobilista che è uscito da solo dall'abitacolo. Sul posto il personale del 118 per i soccorsi, il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Autostradale. A causa dell'incidente il traffico ha subito rallentamenti, ma non si sono formate code.