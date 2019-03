Malviventi prendono di mira un bar a San Giuliano, furto e poi incendio

Cronaca

Rimini

| 18:23 - 05 Marzo 2019

Blitz di ignoti malviventi in un bar di via Coletti, a San Giuliano di Rimini, nella notte tra lunedì e martedì. I ladri sono passati dalla finestra del seminterrato, risalendo poi all'interno del bar, portando via 200 euro tra fondo cassa e macchinetta cambia monete. Per il proprietario del bar non solo il danno del furto, ma anche dell'incendio scoppiato: i malviventi infatti hanno appiccato le fiamme, probabilmente per fare sparire le loro tracce dopo il colpo. Un vigilantes ha visto il fumo e ha subito allertato i Vigili del Fuoco e la Polizia, intervenuti intorno alle tre. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero, limitando i danni.