Parcheggi Novafeltria? Commercianti soddisfatti: "La sosta rimane facile e aiuta le vendite"

Attualità

Novafeltria

| 06:36 - 06 Marzo 2019

A Novafeltria continua il dibattito su parcheggi a pagamento e commercio, un dibattito riportato all'attenzione dalla segnalazione di una nostra lettrice e cittadina, ma mai sopito.

I commercianti di Novafeltria intervengono compatti per rivendicare con orgoglio i risultati del proprio lavoro e per smentire il "de profundis" recitato da alcuni cittadini relativamente allo stato di salute dell'economia locale. "Novafeltria non è affatto deserta, abbiamo circa 90 attività che si sforzano di dare un servizio di qualità, proprio per rispondere all'offerta dei centri commerciali dei comuni limitrofi", spiegano. Relativamente alle attività in chiusura, i commercianti precisano che "due imprenditori andranno in pensione, mentre altri due hanno deciso di chiudere la propria attività per ragioni personali, inoltre presto sarà riaperta anche la storica pizzeria". E per qualche novafeltriese che fa shopping scendendo a Valle, ci sono i cittadini dei comuni vicini che scelgono il centro di Novafeltria per i loro acquisti, come rimarcano i commercianti. Il tessuto economico di Novafeltria è dunque in un buono stato di salute, per gli addetti ai lavori.

Sul tema dei parcheggi, il bilancio è positivo: "Questo sistema di tariffazione dei parcheggi ha portato per noi solo conseguenze positive, con un maggior turn-over degli spazi, senza dimenticare il quarto d'ora gratuito. I nostri clienti lo sfruttano alla perfezione: vengono a ordinare, poi tornano con calma. Ma c'è chi non ha neppure voglia di spingere un bottone per il tagliando gratuito dei 15 minuti".