VIDEO Carnevale a Rimini, piazza Cavour gremita per festeggiare il 'Martedì grasso'

Attualità

Rimini

| 17:27 - 05 Marzo 2019

I riminesi hanno festeggiato il martedì grasso partecipando numerosi alla seconda giornata di ColorCoriandolo, caratterizzata come la precedente da temperature miti e dal sole. Piazza Cavour gremita di famiglie e di maschere per festeggiare il carnevale e per applaudire in primis i funambolici giocolieri del Duo Pass Pass, accompagnato dalla Combriccola dei Lillipuziani, che hanno dato il via ai festeggiamenti.

Radio Bruno ha animato il pomeriggio con la musica dei suoi dj e con il lancio di gadget. Confartigianato ha invece distribuito i dolci tipici del Carnevale, fiocchetti e castagnole, mentre a concludere la giornata di festa è stata l'esibizione di "Zumba Kids", a cura della scuola di danza e spettacolo "Io Ballo", novità dell'edizione 2019 di COlorCoriandolo, appuntamento organizzato da Made Officina Creativa.