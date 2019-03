Sarah Jane Morris in concerto il 12 marzo al Teatro degli Atti

Eventi

Rimini

05 Marzo 2019

Sarah Jane Morris.

Il concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris in programma martedì 12 marzo alle ore 21:15 al Teatro degli Atti sarà la prima di due tappe a Rimini dell’edizione 2019 di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. In città arriverà successivamente un terzetto di star: Paolo Fresu, Omar Sosa e Trilok Gurtu (il 26 marzo al Teatro Galli). Ma intanto i riflettori sono per questa beniamina del pubblico internazionale: Sarah Jane Morris eseguirà “Sweet Little Mystery”, un omaggio al cantautore scozzese John Martyn, dal saporito sottotitolo “Peccatore a tempo pieno e Santo part-time”. Sul palco un quintetto completato da Tony Remy (chitarra), Tim Cansfield (chitarra), Henry Thomas (basso) e Martyn Barker (batteria). Il concerto è realizzato in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini. Biglietti: intero euro 15, ridotto 12.



Sarah Jane Morris affronta le melodie del cantautore scozzese John Martyn a un decennio dalla sua scomparsa: autore di musiche complesse e atmosferiche, miscelò folk, blues, soul e jazz, rimanendo praticamente sconosciuto sino a quando si orientò verso il pop, in compagnia di Phil Collins.

Sarah Jane Morris, inglese di Southampton, dove è nata nel 1959, è riuscita ad affermarsi con eguale successo di critica e pubblico in generi assai diversi come il jazz, il pop, il rock e l’R&B: merito del suo approccio canoro capace di passare dal sofisticato al viscerale, nonché dell’estrema estensione (quattro ottave), il perfetto controllo ritmico e l’intonazione millimetrica della sua voce.

L’Italia è uno dei paesi in cui più radicata è la fama della Morris. Non per nulla la sua carriera prese il via all’inizio degli anni Ottanta, quando si trasferì a Firenze. Rientrata a Londra, nel 1981 partecipò all’incisione del disco Into the Garden di Annie Lennox e Dave Steward: il suo primo rilevante passo nel giro della musica pop che conta. Nel 1982 divenne la cantante dei Republic, gruppo di musica afro-caraibica e latina, per poi unirsi nel 1984 agli Happy End, formazione di ventuno elementi specializzata nella musica di Kurt Weill e Hans Eisler con la quale rimase per ben cinque anni.

In occasione di un concerto a Brixton insieme a Jimmy Sommerville e Richard Coles, venne notata dalla London Records e invitata a trasferirsi a New York con Jimmy per incidere quello che sarebbe divenuto il primo album, omonimo, dei Communards. Nel settembre del 1986, con Don’t Leave Me This Way, canzone ripescata dagli anni Settanta, i Communards e Sarah Jane scalarono le classifiche di vendita inglesi e internazionali, creando un marchio canoro indimenticabile. Da lì iniziò la carriera da solista della Morris, ricca di nuove collaborazioni: Riccardo Fogli, Riccardo Cocciante (col quale nel 1991 ha vinto il festival di Sanremo), Steve Martland, Matt Bianco, Marc Ribot, Dominic Miller, Antonio Forcione.



