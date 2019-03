Attualità

Rimini

| 16:50 - 05 Marzo 2019

I dolci distribuiti al banchetto di Confartigianato durante il carnevale di Rimini.

Una montagna di dolcetti, offerti dai fornai di Confartigianato, hanno resto ancor più dolce il martedì grasso in piazza Cavour a Rimini. A ColorCoriandolo, da 18 anni appuntamento per i più piccoli nella giornata di chiusura del Carnevale, grande successo per i prodotti freschi, tradizionali dolci di Carnevale distribuiti gratuitamente dagli stessi artigiani.