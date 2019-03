Domenica giochi per bambini e famiglie in via della Lontra

Eventi

Rimini

| 16:33 - 05 Marzo 2019

Domenica 10 marzo 2019, dalle 15,30 alle 18 30 in via della Lontra 40, Rimini. Le Baobab e Grotta Rossa (spazio pubblico autogestito) presentano: "Di giochi in storie, dentro le nuvole nel pomeriggio" Un invito a riprendersi un po' di tempo insieme per giocare, raccontare, sperimentare e ... per guardare il cielo! Dentro le nuvole si scoprono immaginari e sogni affidati alle stelle. Rivolto a bambini e famiglie, offerta libera. Info lebaobab2.0@hotmail.it. Info 327 7489062- 328 1034452 . Il programma.