A Santarcangelo nuovi computer e tablet per la scuola, sostituiranno quelli rubati

| 16:23 - 05 Marzo 2019

Il sindaco Parma e l’assessore Fussi in visita alla Pascucci di Santarcangelo.

Martedì mattina 5 marzo il sindaco Alice Parma e l’assessore ai Servizi educativi e scolastici Pamela Fussi hanno fatto visita alla scuola Pascucci dove da qualche giorno sono state ripristinate le attrezzature informatiche rubate nelle settimane scorse. Ad accoglierli il Dirigente del 1° Circolo didattico, Maria Teresa Mariotti, insieme a Maged Nashed, titolare della Ex Novo Computer e a Giovanni Boschi del Centro Sportivo Italiano (CSI).



L’Amministrazione comunale ha infatti stanziato 6.500 euro per l’acquisto dei computer e dei tablet sottratti a cui si aggiungono i 14 pc donati dalla Ex Novo Computer di Santarcangelo e quello riacquistato dal CSI di Cesena. L’attività didattica quotidiana è quindi tornata alla normalità.