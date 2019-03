Speciale serata per l’8 marzo al Quartopiano Suite Restaurant di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:01 - 05 Marzo 2019

Un piatto preparato dallo chef Silver Succi.

"Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo”, scriveva il celebre scrittore George Bernard Shaw. E cibo e amore sono gli “ingredienti” della speciale serata di venerdì 8 marzo al Quartopiano Suite Restaurant di Rimini. Di scena un percorso sensoriale studiato dallo chef Silver Succi e dedicato alle donne che ha incrociato nel suo cammino, in rappresentanza di tutto il genere femminile. Ogni portata della serata (inizio ore 20.15), infatti, è stata affiancata a un volto ed a una persona che ha segnato il suo cammino di chef nel corso di questi anni.



Un modo originale di festeggiare la ricorrenza dell’8 marzo, proposta che si inserisce nel ricco programma di iniziative per celebrare il decennale del Quartopiano.

Tra gli eventi previsti, quello di mercoledì 27 marzo con una serata alla scoperta dei “piccoli” grandi produttori di Vini Romagnoli. Anche in questo caso il meglio dell’enologia regionale incontra la grande cucina con uno special dinner studiato appositamente per l’occasione. Info: 0541 393238 • info@quartopianoristorante.com