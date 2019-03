Rimini Calcio, strappo parziale degli adduttori: per Simoncelli stop di circa due mesi

Sport

Rimini

| 16:23 - 05 Marzo 2019

Per Daniele Simoncelli strappo parziale degli adduttori: starà fuori circa due mesi.

Strappo parziale degli adduttori. E' questa la diagnosi stilata dal medico sociale del Rimini Calcio Cesare Gori dopo la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto nella giornata di martedì il jolly Daniele Simoncelli. Un referto per certi versi atteso dopo l'ecografia del giorno precedente che aveva evidenziato la lesione. Un infortunio importante anche se non della massima gravità. I tempi di recupero sono comunque lunghi: circa due mesi.

A Martini viene a mancare una pedina di valore per esperienza e dal punto di vista tattico vista la sua versatilità. Quanto a Kalombo, reduce da uno stiramento, sta svolgendo allenamento differenziato. Giovedì comincerà a correre: si vedrà se domenica a Fermo sarà il caso di utilizzarlo e meno magari part time. Dovesse dare forfait, saranno Valerio Nava e Guiebre i due esterni.

L'attaccante Volpe è in recupero: anche per lui è prevista una risonanza magnetica per avere un quadro più preciso: ci sono buone possibilità che domenica sia disponibile.