Tentano la truffa dello specchietto a Rimini, ma vengono denunciati

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 05 Marzo 2019

Truffa dello specchietto (foto di repertorio).

Una caso di truffa dello specchietto si è registrato a Rimini. I responsabili, un 52enne di Milano e una 43enne di Salerno, pluripregiudicati per truffa, estorsione e furto aggravato, sono stati nuovamente denunciati, questa volta per tentata truffa aggravata. I fatti sono avvenuti alle 20 di lunedì: i due avevano cercato di raggirare un 50enne di Rimini, chiedendo 225 euro a fronte del presunto danneggiamento dello specchietto, tuttavia l'uomo non solo non si è fatto ingannare, ma ha anche chiamato immediatamente la Questura. L'automobile dei truffatori, noleggiata in zona, è stata rintracciata dalle Volanti in via Planco: a bordo entrambi, identificati e denunciati.