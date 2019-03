Cattolica in festa per Meme Pagnini e Claudia, padre e figlia medaglie d'oro ai mondiali

Sport

Cattolica

| 13:55 - 05 Marzo 2019

Meme e Claudia Pagnini premiati dal sindaco Gennari e dall'assessore Olivieri.

Una cerimonia emozionante e partecipata quella che stamani si è svolta all’interno della Sala Giunta di Palazzo Mancini. Protagonisti Claudia ed Emanuele “Meme” Pagnini, padre e figlia che sono riusciti entrambi a conquistare la medaglia d’oro al recente Mondiale di Cable Wakeboard svoltosi a Buenos Aires in Argentina. Meme ha trionfato nella categoria “seated”, riservata agli atleti paralimpici, Claudia nella categoria “Under 19”. Due successi arrivati quasi in contemporanea, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. L’Amministrazione Comunale li ha voluti festeggiare, invitando la cittadinanza, per testimoniare tutto il proprio affetto ai due atleti.



“Una grande soddisfazione – ha esordito Emanuele – in un mondiale molto appassionante e quasi selvaggio, considerando la location. Un sogno che si realizza, io e Claudia facciamo parte della nazionale italiana di wakeboard e capita spesso di gareggiare insieme, ciascuno nella rispettiva categoria, ma finora non era mai successo di portare a casa due primi posti contemporaneamente”. I mondiali per atleti normodotati e quelli per atleti paralimpici, infatti, si svolgono nella stessa location e nello stesso periodo, “ponendo le due categorie – continua Emanuele – sullo stesso piano, com’è giusto che sia”. In totale, trenta nazioni partecipanti per circa 200 atleti coinvolti.



La pratica sportiva porta padre e figlia in giro per il mondo anche per parecchio tempo, tra Argentina, Indonesia, Cina e Thailandia. Claudia, sulle orme del padre, pratica questo sport da parecchio tempo “E’ stata una bellissima esperienza – ha raccontato – con una competizione molto tirata. Poi nella preparazione non sono mancati alcuni imprevisti. Nonostante un piccolo infortunio che mi ha costretta a due giorni di stop in prossimità della gara, sono riuscita a dare il meglio”.



Il Sindaco Mariano Gennari ha parlato di “una storia incredibile di sport e di vita”. “Sono un vero orgoglio per la nostra città – ha continuato – ed auguro loro numerosi successi per accoglierli nuovamente, la prossima volta magari all'interno della Sala del Consiglio capace di ospitare i tantissimi concittadini che vi vogliono bene”. L’Assessore Nicoletta Olivieri ha sottolineato il loro “esempio di costanza e dedizione sportiva”. “Meme ha trasformato la sua vita con determinazione ed abilità e questo lo ritrovo nel simbolo dello Yin e Yang che ho tatuato anni fa: trovare positività anche in ciò che è apparentemente negativo”.



Alla cerimonia ha presenziato anche Marino Arrigoni, Consigliere della Federazione Italiana Sci Nautico, Wakeboard e Surf. Adesso la grande sfida che si apre è per le prossime Olimpiadi di Parigi del 2024. “Il wakeboard non è ancora disciplina paralimpica – spiega Emanuele - ma c’è un Comitato apposito che sta spingendo per l’inserimento nel programma di Parigi, e se diventa disciplina olimpica, auspico che contemporaneamente lo diventi anche paralimpica”. In conclusione a padre e figlia sono state poi consegnate due targhe preparate dall’Amministrazione Comunale, mentre Emanuele ha voluto ricambiare l’affetto donando al Sindaco la maglia con la quale ha gareggiato al Mondiale.