Esplode la furia nel supermercato, getta la merce a terra e insulta i titolari

| 13:39 - 05 Marzo 2019

Il capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi.

Momenti di concitazione, alle 18.30 di lunedì, in un supermercato di via Marecchiese a Rimini. Un 51enne originario di Agrigento, residente a Rimini da anni e già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a dare in escandescenze senza motivo, gettando a terra la merce esposta sugli scaffali e inveendo contro i titolari, prima di allontanarsi. I Carabinieri, chiamati sul posto, hanno rintracciato il 51enne nelle vicinanze del supermercato. L'uomo però ha continuato ad assumere un atteggiamento particolarmente aggressivo, rivolgendo appellativi ingiuriosi ai Militari, cercando poi di aggredirli. I Carabinieri hanno dovuto ricorrere allo spray per immobilizzarlo e arrestarlo. Dopo una notte presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Rimini, il 51enne è stato processato: l'arresto è stato convalidato e l'uomo rilasciato, in attesa della prossima udienza, in programma a maggio.