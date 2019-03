Il 6 marzo lavori al ponte del Trc sulla rotonda Gioia, viabilità a senso unico di marcia

Attualità

Riccione

| 13:09 - 05 Marzo 2019

Ponte Trc Riccione.

Mercoledì 6 marzo a Riccione verrà istituito il senso unico di circolazione alternato dalle ore 7 alle ore 19.00 sulla rotonda Gioia all’altezza del porto canale, nel tratto di strada compreso tra viale delle Magnolie e viale dei Mille. L’impresa Italiana Costruzioni deve intervenire sul ponte realizzato per il Trc per ripristinare dei pannelli di rivestimento caduti a seguito di una collisione accidentale di un mezzo pesante. Considerato che da notizie assunte dagli uffici tecnici, l’opera non risulta collaudata, si invita l’impresa costruttrice ad assicurare tutte le minime condizioni di sicurezza dell’opera per le parti gravanti sulla circolazione veicolare e ciclopedonale.