Mickey, il gattino abbandonato che diventa testimonial per invitare i riminesi alla lettura

| 13:05 - 05 Marzo 2019

Il gattino Mickey.

Si terrà sabato 9 marzo il terzo appuntamento della nuova iniziativa benefica “Libri&Code” realizzata dai volontari delle associazioni animaliste attive presso il canile di Rimini. Un’iniziativa che ha avuto inizio proprio un mese fa e che si svolgerà ogni secondo e quarto sabato del mese, dalle ore 10 alle 16 presso il canile di Rimini.

“In tantissimi ci hanno già raggiunti per partecipare a questo evento – dicono dal canile Stefano Cerni - e le prime due giornate sono state un successo. In molti hanno voluto contribuire acquistando più libri e non solo… sono state davvero tante le persone che sono venute il primo sabato di questa iniziativa e hanno scelto di tornare anche nella seconda data prevista".

Ma sabato ci sarà una sorpresa, ad attendere i partecipanti anche Micky, testimonial di questa iniziativa. Chi “bazzica” il canile non può non amarlo e per chi non lo conosce ancora, sabato sarà una bellissima occasione per incontrare questo splendido gattone bianco come la neve che il 17 aprile compierà di 13 anni. Micky è stato abbandonato, rinchiuso nel suo trasportino quasi 2 anni fa, nome e data di nascita riportata proprio su quel trasportino abbandonato da un'automobile in fretta e furia al canile.

"Ora Micky vive con noi, anzi è il padrone indiscusso del nostro canile, tanto da farci pensare ad essere stato lui ad adottare noi: accoglie tutte le persone che entrano in ufficio, la stanza che ha scelto come sua dimora e dove schiaccia lunghissimi pisolini sulla sua coperta (fatta a mano appositamente per lui). E’ dal suo posto sopra la scrivania supervisiona tutta la parte amministrativa e burocratica relativa alle attività del canile, presenzia a tutte le riunioni di noi operatori, e ha il suo posto a tavola quando pranziamo", spiegano dal canile.

Chi meglio di lui poteva essere il testimonial di “Libri & Code”? Si è prestato molto volentieri, facendosi fotografare in mille pose diverse in mezzo ai tantissimi libri che potranno essere acquistati dando una mano alla vita del canile, sempre alla ricerca di risorse economiche.

“Nel 2018 sono quasi 500 gli animali transitati dalla nostra struttura – dicono le operatrici -. Poter garantire il miglior benessere possibile ad ogni ospite è per tutti noi una priorità, soprattutto ai cani o ai gatti presenti da molto tempo dove purtroppo un adozione è ancora lontana. I cittadini di Rimini si sono sempre distinti per la sensibilità e l’entusiasmo dimostrato in occasione di tutte le iniziativa di beneficienza organizzate dal canile, e con questo nuovo evento ci piacerebbe far sentire il canile come sempre di più il loro, come vanto e motivo d’orgoglio cittadino. Magari potrete trovare quel testo che cercate da anni, o riconoscerete un libro a voi caro che avete letto anni fa, poi prestato ma mai tornato, e con questo acquisto aiuterete in modo concreto i cani e i gatti ospitati al canile di Rimini. Vi aspettiamo".