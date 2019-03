San Marino Calcio, il nuovo allenatore è Rocco Cotroneo

Sport

05 Marzo 2019

Rocco Cotroneo neo allenatore del San Marino.

Dopo l'esonero di Simone Muccioli, il San Marino Calcio ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Rocco Cotroneo, ex centrocampista attivo tra gli anni '80 e metà '90, che da due anni era fermo, dopo l'esonero con l'Olginatese, club di serie D, avvenuto nel febbraio 2017. Il mister calabrese approda a San Marino dopo aver allenato in Lombardia anche il Lecco e il Seregno, mentre in precedenza aveva guidato le squadre del Forlì, Sansepolcro, Cesenatico, Cattolica e Voghera. L'esordio di Cotroneo avverrà domenica prossima, nella gara casalinga con il Fanfulla. Finisce dopo una settimana l'interregno di Christian Jidayi, vice di Muccioli: i Titani, sotto la sua direzione, sono stati sconfitti 3-0 dal forte Crema.